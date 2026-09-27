ИИ вместо зеркала: как соискатели в Подмосковье используют нейросети перед собеседованием

Подготовка к собеседованию с помощью искусственного интеллекта перестала быть экзотикой. Среди жителей Москвы и Московской области почти каждый второй (47%) хотя бы раз обращался к нейросетям перед интервью. Еще 22% только собираются попробовать такой способ. Такие данные REGIONS предоставили в пресс-службе «Авито Работы» — опрос проводился совместно с «МТС Линк» и охватил 10 тыс. человек.

Искусственный интеллект все активнее становится частью подготовки к собеседованиям — соискатели используют его для решения самых разных задач. Лидером по популярности оказался запрос на прогноз вопросов рекрутера: такой вариант выбрали 19 % пользователей. На втором месте — сравнение требований вакансии со своим опытом и запрос поддержки для повышения уверенности: оба направления набрали по 15 %.

Далее распределение выглядит так: по 10 % респондентов применяют нейросети, чтобы отработать формулировки ответов и получить обратную связь, подобрать релевантные примеры из портфолио либо получить советы по самопрезентации.

Возрастные различия в работе с ИИ

Уровень вовлеченности заметно отличается в зависимости от возраста. Среди молодых специалистов 18–24 лет опыт использования ИИ есть у 65 %, тогда как в группе старше 55 лет — только у 26 %. Различается и время, которое кандидаты тратят на подготовку: молодежь в среднем вкладывает 2,4 часа, респонденты 35–44 лет — примерно два часа.

Эффект от работы с нейросетью

После подготовки с помощью ИИ многие отмечают ощутимые изменения. Так, 21 % опрошенных стали увереннее и лучше формулировать ответы на вопросы — эти две категории совпали по доле респондентов. В среднем участники исследования оценили рост своей уверенности на 46 %. Кроме того, 18 % отметили, что стали тратить меньше времени на подготовку, а 16 % — что уровень волнения заметно снизился.

При этом уровень снижения напряжения тоже коррелирует с возрастом: о меньшем напряжении после работы с ИИ сообщили 20 % соискателей 18–24 лет и лишь 10 % в возрастной группе 45–54 лет. Важно помнить, что эти данные — субъективные оценки самих респондентов и не гарантируют успешного прохождения собеседования или трудоустройства.

Чего ждут от ИИ‑тренажеров

Интерес к специализированным инструментам остаётся высоким: 71 % участников хотели бы попробовать ИИ‑тренажер, имитирующий реальное собеседование. При этом у пользователей есть четкие ожидания от такого продукта. В числе главных требований — реалистичность сценария (23 %), простота интерфейса (20 %), понятные и прикладные рекомендации (13 %) и качественная, развернутая обратная связь (12 %).

ИИ — помощник, а не замена кандидату

Несмотря на растущую популярность нейросетей, они остаются лишь вспомогательным инструментом. Для успешного собеседования кандидату по‑прежнему критически важно самостоятельно изучить вакансию и компанию, тщательно проверить факты в резюме, подготовить реальные примеры своих достижений и уметь уверенно объяснять свои компетенции без опоры на подсказки.

Ранее в Минпросвещении сообщили, что нейросети нельзя использовать на контрольных и экзаменах.