По данным пресс‑службы «Авито Путешествий», Подмосковье в сентябре оказалось самым дорогим направлением для загородного отдыха среди москвичей, сообщил REGIONS. Средний чек за сутки аренды загородного дома в регионе составил ₽29 600. Для сравнения: в Ленинградской области жители Санкт‑Петербурга в среднем платили ₽15 тыс. за аналогичные сутки — почти вдвое меньше.

Самые дорогие локации для аренды загородных домов

В Московской области максимальные ставки зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Лидером по стоимости стал поселок Горки‑10 — здесь сутки аренды обходились в ₽64 100. На втором месте Троицк с показателем ₽52 тыс. в сутки, на третьем — Красногорск, где средняя стоимость составила ₽45 800 за день.

Помимо Подмосковья, москвичи выбирали дорогое жилье в окрестностях Екатеринбурга (₽18 300 в сутки) и Нижнего Новгорода (₽15 800 в сутки). При этом характер поездок отличался: в Подмосковье дома чаще снимали на 1–2 дня для компании из 7 человек, бронируя жилье примерно за 24 дня до заезда. В других регионах длительность аренды была сопоставимой, но компании были чуть меньше — в среднем на пять человек, а бронирование делали за 18 дней до поездки.

Посуточная аренда квартир: туристические города с самыми высокими ценами

Если говорить о посуточной аренде квартир, то самые высокие ценники в сентябре наблюдались в Плесе — ₽7 300 за сутки. Следом идут Суздаль (₽6 500), Светлогорск (₽6 100 ) и Зеленоградск (₽5 900).

Такие квартиры москвичи снимали в среднем на четыре дня для двоих человек, оформляя бронь примерно за 27 дней до начала поездки. Это говорит о том, что для популярных туристических локаций туристы планируют отдых заблаговременно — и готовы платить за удобные варианты.

Ранее сообщалось, что 75% жителей Московской области планируют поездки осенью 2026 года.