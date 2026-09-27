Осень все чаще становится сезоном, когда хочется сменить обстановку и восстановить силы. Согласно новому исследованию «Авито Путешествий», три четверти жителей столичного региона (75 %) намерены отправиться в путешествие этой осенью. Ключевыми мотивами стали желание перезагрузиться (38 %) и стремление побыть в тишине, вдали от привычного городского ритма (32 %). Данные основаны на опросе, проведенном в сентябре 2026 года среди 10 тыс. человек, сообщил REGIONS.

Разные поколения — разные цели

Представления об идеальном осеннем отдыхе заметно отличаются в зависимости от возраста. Молодежь 18–24 лет ищет прежде всего эстетику и возможность создать красивый контент: 18 % выбирают маршруты ради живописных видов и удачных кадров. При этом главным мотивом остается тишина и отдых от людей (32 %), а барьерами часто выступают организационные сложности или отсутствие подходящей компании.

В возрастной группе 25–34 лет в приоритете активный формат: популярны гастрономические туры, участие в фестивалях и ярмарках, походы, трекинг и освоение новых навыков. Путешественники 35–44 лет чаще всего ориентированы на семейный отдых за городом. Для них важно провести время с близкими на природе, и ради интересного места они готовы проехать даже дальше, чем изначально планировали.

Среди респондентов 45–64 лет растет интерес к оздоровительным форматам. Так, в категории 45–54 лет 26 % отдают предпочтение спа и санаториям. В группе 55–64 лет заметно стремление открывать новые географические локации.

Представители старшего поколения (65+) ценят спокойный загородный ритм, сбор грибов и ягод. Эта категория оказалась самой решительной: 22 % готовы отправиться в поездку, несмотря на возможные трудности. При этом 31 % предпочитают не выезжать за пределы своего региона.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Из чего складывается идеальное осеннее путешествие

По мнению большинства опрошенных, у идеальной осенней поездки есть три ключевые составляющие. На первом месте — живописные природные маршруты (34 %), на втором — возможность не торопиться и отдохнуть от бешеного ритма мегаполиса (33 %), на третьем — комфортная прохладная погода, располагающая к пешим прогулкам (31 %).

Важный нюанс: для значительной части респондентов расстояние не становится препятствием. Почти треть (29 %) готовы поехать ради отдыха в любую точку страны — дистанция от дома для них не принципиальна. Еще 34 % согласны потратить на дорогу больше времени, если выбранная локация действительно того стоит.

Таким образом, осеннее путешествие для жителей столичного региона — это не просто смена декораций, а осознанный способ восстановить внутренний баланс, и у каждого поколения свои представления о том, как этого добиться.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Армения возглавили рейтинг бюджетных путешествий в октябре 2026 года.