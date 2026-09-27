В Подольске впервые сформировали баскетбольную команду Детско-юношеской баскетбольной лиги

В Подольске появилась первая в истории города баскетбольная команда Детско-юношеской баскетбольной лиги. Она сформирована на базе спортивной школы олимпийского резерва «Космос» и уже официально стартовала в новом сезоне, сообщила администрация городского округа.

Создание юниорского состава — шаг, который меняет перспективы юных спортсменов. Теперь между детским и профессиональным спортом выстроен прямой мост: воспитанники получают возможность развиваться дальше после окончания школы. Это первый подобный проект в городском округе.

В составе команды — игроки 2009–2011 годов рождения. При этом коллектив будет обновляться ежегодно: старшие выпускники смогут переходить в молодежные проекты, а их места займут младшие воспитанники школы.

Сезон 2026–2027 годов обещает быть насыщенным. Подольской команде предстоит провести 67 матчей. Коллектив заявился сразу в три турнира: первенство России среди команд ДЮБЛ (до 19 лет), Московскую любительскую баскетбольную лигу в дивизионе U18 и ту же лигу в мужском дивизионе 18+. Конкуренция высокая: в первенстве России среди команд ДЮБЛ в этом году участвуют 60 сильнейших коллективов со всей страны.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминской школе № 5 торжественно открыли современное футбольное поле.