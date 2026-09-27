«Хрустальный и штилевой ясный день»: что ждет Москву на следующей неделе — прогноз синоптика

Москва готовится к «старому» бабьему лету. О том, какой будет погода на следующей неделе, РИА Новости рассказал Евгений Тишковец — ведущий специалист центра погоды «Фобос». По его прогнозу, потепление может задержаться дольше обычного и перекинуться на последующую неделю.

По информации синоптика, неделя начнется с непогоды. В ночь на понедельник, 28 сентября, в столице пройдет небольшой дождь, а утром возможен туман. Ночью температура опустится до 9–12 градусов, днем поднимется до 15–18. Это пока еще комфортные значения, но дальше погода начнет меняться.

«Во вторник москвичей и жителей Центральной России ждет погода "миллион на миллион". Благодаря центру антициклона это будет буквально хрустальный и практически штилевой ясный день», — уточнил он.

Во вторник, 29 сентября, станет прохладнее. Минимальная температура составит 4–7 градусов, дневная — 14–17. Такая разница между ночью и днем типична для середины осени, когда почва уже остыла, а воздух еще сохраняет тепло.

«В среду фон атмосферного давления сохранится повышенный. В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, два-семь метров в секунду. В ночное время 5-8 градусов, после полудня 15-18», — пояснил Тишковец.

Середина недели порадует солнцем. В четверг, 1 октября в Москве, по мнению эксперта, ожидается ясная погода. Ночью столбики термометров покажут 5–8 градусов, днем — 14–17. Атмосферное давление достигнет максимума и составит 764 миллиметра ртутного столба. Это на 17 единиц выше нормы — заметный скачок, который метеозависимые люди могут почувствовать.

Отдельно синоптик остановился на ночных температурах. Минимальные значения прогнозируются в диапазоне 1–6 градусов. В Подмосковье вероятны легкие заморозки. Днем в Москве ожидается 11–16.

«В пятницу в атмосфере без существенных перемен, небольшая облачность, без осадков, под утро плюс 3-6, в середине дня 12-15. В выходные купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей большей части Русской равнины солнечной, сухой и тихой погодой», — подчеркнул Тишковец.

Главный вывод Тишковца оптимистичен: бабье лето, скорее всего, окажется продолжительным. Не исключено, что оно захватит и следующую неделю, подарив городу еще несколько теплых дней перед приходом настоящей осени.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начались проверки готовности коммунальных служб к зимнему периоду.