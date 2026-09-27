Переездный бум в Подмосковье: спрос на грузчиков и фургоны резко вырос

Конец лета и начало осени в Московской области традиционно становятся временем повышенной активности в сфере переездов, ремонтов и обновления интерьеров. В этом году сезонный подъем оказался особенно заметным: по данным пресс‑службы «Авито Услуг» и «Авито Спецтехники», в августе 2026 года спрос на организацию квартирных и офисных переездов в регионе вырос на 28 % по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил REGIONS. При этом в годовом выражении услуги грузоперевозок показали еще более внушительный рост — плюс 55 %.

Жители выбирают профессионалов

Все больше жителей региона отказываются от самостоятельных переездов и обращаются к профессиональным бригадам. Наибольший прирост спроса зафиксирован по ключевым позициям: подъем вещей в домах без лифта вырос на 25 % за месяц, в домах с лифтом — на 20 %, а услуги по переносу и перестановке мебели прибавили 16 %.

При сохраняющейся в целом стабильности цен отдельные направления все же подорожали. Так, погрузка и разгрузка за месяц стали дороже на 5 %, а перенос мебели — на 13 %. При этом базовые расценки остаются на следующем уровне:

час работы грузчика — в среднем около ₽550 (итоговая стоимость зависит от расстояния, срочности и габаритов груза);

подъем на этаж — от ₽500 в час (цена за месяц не изменилась);

сборка и разборка мебели — от ₽700 в час.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Рынок коммерческого транспорта: рост интереса к подержанным фургонам

Эксперты проанализировали рынок автомобилей, которые чаще всего используют для организации перевозок и переездов в Московской области, и выделили несколько моделей, стабильно удерживающих высокий уровень востребованности.

В числе лидеров — ГАЗель Next: средняя стоимость такой машины составляет ₽1,9 млн. За последний месяц спрос на модель заметно вырос — на 44 %. Еще один популярный вариант — Ford Transit, который в среднем обойдется в ₽2,4 млн. Более бюджетным решением остаётся классическая ГАЗель 3302: ее можно приобрести примерно за ₽787 тыс.

Особый интерес к концу летнего сезона вызвала модификация ГАЗель 33023. Именно она стала главным драйвером динамики на рынке: рост интереса к этой модели достиг 63 %, что вывело ее на позицию абсолютного лидера по темпам увеличения спроса. Такая динамика подчеркивает, что потребители все чаще делают выбор в пользу практичных и функциональных решений, адаптированных под задачи переездов и локальных перевозок.

Ранее сообщалось, что дачи в Подмосковье все чаще становятся жилыми домами.