Не ради торжества, а ради себя: как жительницы Москвы и Подмосковья воспринимают бьюти‑услуги

Поход к бьюти-мастеру для жительниц Московской области и столицы давно перестал быть просто уходом. Скорее это способ вернуть себе время. Подтверждают это данные сентябрьского опроса 2026 года, которые REGIONS предоставили в «Авито Услугах».

Почти четыре из десяти опрошенных (38%) не станут отменять или переносить уже назначенный визит, даже если внезапно появятся другие дела. Запись воспринимается как личный приоритет.

Что заставляет женщин записаться? Торжество или деловая встреча — главный повод лишь для каждого третьего (37%). Остальные причины лежат внутри. О желании перемен и новом жизненном этапе говорят 29%. Примерно каждая четвертая (26%) записывается из-за несовпадения внешности с самоощущением. Неудачное фото подталкивает к смене имиджа 25%. Мысль, что давно не делали ничего для себя, приходит к 24%. Еще по 22% идут за отдыхом или уверенностью, а 15% — чтобы снять стресс.

Эффект подтверждает мотивы. Примерно каждая третья (30%) начинает больше себе нравиться или чувствует уверенность. Еще 24% говорят о приливе сил и энергии.

Бывает, что запись срывается. Самая частая причина — задержка на работе: 22%. Еще 20% ссылаются на бытовые хлопоты вроде уборки, готовки или уроков с ребенком. Столько же отказываются от услуги, не желая тратить деньги на себя. Реже мешают страх перед сменой внешности (7%) и неодобрение близких (8%).

Отдельный вопрос — как распорядились бы женщины тремя внезапно освободившимися часами. Поход к стилисту по волосам выбрали бы 31%. Маникюр или педикюр — 24%. Спа-процедуры — 22%. Сон — 16%. Шопинг, йогу и фитнес — по 15%. Уход за лицом — 13%. И только 7% потратили бы это время на бытовые дела.

«Результаты опроса показывают, что услуги красоты конкурируют за время женщин прежде всего с работой и повседневными задачами. При этом повод для записи все чаще не обязательно связан с конкретным событием: женщины обращаются к мастерам, когда хотят изменить образ, переключиться или просто выделить время на себя. Этот интерес заметен и в динамике спроса. По данным Авито Услуг, в августе 2026 года спрос на услуги красоты в России вырос на 7% год к году. В частности, интерес к услугам стилистов увеличился на 34%, к маникюру — на 29%, а к макияжу с укладкой — на 62%», — заключил руководитель бизнес-направления «Красота» на Авито Услугах Игорь Санников.

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