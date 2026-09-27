Самолет-разведчик США почти три часа кружит вокруг Калининградской области

Почти три часа в небе над Калининградской областью проводит американский разведчик Bombardier ARTEMIS II. Об этом свидетельствуют полетные данные, которые изучило РИА Новости.

По информации издания, в Румынии начался путь замеченного борта. Оттуда самолет направился к Калининградской области. Около 10:40 по московскому времени он сделал разворот рядом с польским городом Августов — это зафиксировали в РИА Новости. После этого машина начала облетать регион по кругу. Где борт завершит полет, пока не сообщается.

По данным издания, борт появился после переоборудования. Компания Leidos из США превратила бизнес-джет в машину для радиолокационной разведки. Иначе говоря, данные он собирает с помощью радиолокационных станций. В военном исполнении самолет получил имя ARTEMIS II. Подобные борта — регулярные гости у границ Калининградской области. Фиксируют их и над Черным морем, вдоль Крыма и в других южных регионах России.

Если говорить о ситуации в целом, за последние годы у западных границ России сложилась беспрецедентная активность НАТО. Москва следит за этим постоянно. Альянс расширяет свои инициативы, оправдывая их задачей «сдерживания российской агрессии». В ответ российская сторона неоднократно заявляла о тревоге из-за роста сил альянса в Европе.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.