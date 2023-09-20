Эксперт Альштейн: Школы перейдут на дистанционный формат, а население обяжут носить маски

Эксперт Анатолий Альштейн высказал мнение, что требование властей регионов носить медицинские маски вполне оправданно. Что касается вакцинирования, то препараты, которые были ранее представлены в РФ, теперь устарели. Необходимо разрабатывать новые, учитывая особенности последующих штаммов.

В России уже изготовлена новая вакцина. Но есть ряд проблем с финансированием. Все эти факты свидетельствуют о том, что принудительной вакцинации в этом сезоне не будет, считает вирусолог.

Эксперт высказал мнение, что ВОЗ не будет объявлять строгие карантинные меры, как это было в 2019 году и позже. Сейчас вероятнее всего снова введут дистанционное обучение в школах и будут требовать, чтобы люди ходили в масках.

Не стоит паниковать из-за того, что люди начинают снова болеть вирусной инфекцией. Официальный день, когда сообщили о завершении пандемии, - это 6 мая. Но ведь и после жители по всей территории России продолжали болеть.

Доктор Анатолий Альштейн также отметил, что нынешний штамм Covid-19 считается одним из самых безопасных по сравнению с предыдущими инфекциями.

Ранее стало известно, как увеличилась заболеваемость Covid-19 среди россиян за последнюю неделю.