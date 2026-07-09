«Идеальный порядок в укрытиях»: глава Кузбасса рассказал о подготовке к атакам БПЛА

В Кузбассе экстренно готовятся к возможным атакам беспилотников: обычные подвалы жилых домов превращают в укрепленные укрытия. О масштабных изменениях в системе безопасности региона рассказал глава Кузбасса Илья Середюк во время регионального заседания. По его словам, власти области серьезно обеспокоены защитой населения и требуют от чиновников навести идеальный порядок в имеющихся убежищах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Руководителям территорий необходимо привести все помещения в надлежащее санитарное состояние и обеспечить их запасами воды», — пишет Середюк.

Помимо подготовки подвальных помещений, в области приняли решение ограничить проезд тяжелых фур через Кемерово и другие крупные города. Теперь большегрузный транспорт направляют только по объездным трассам, чтобы минимизировать риски для важных объектов инфраструктуры и городских магистралей. Как уточнил губернатор, все эти меры направлены на повышение уровня безопасности жителей и предотвращение возможных угроз. Контроль за исполнением поручений будет усилен.

Во время заседания губернатор обратил внимание на то, что в последнее время БПЛА противника стали предпринимать попытки атаковать Сибирский регион. Власти обязаны максимально обезопасить население и промышленные объекты.

Ранее сообщалось, что новая технология позволяет обнаружить дрон еще до его появления в поле зрения.