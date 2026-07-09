Сборная Бразилии вернулась домой с ЧМ с одним футболистом на борту

Делегация сборной Бразилии вернулась домой с чемпионата мира. Как отмечает портал Globo, на борту чартерного рейса был только один футболист — защитник Данило, выступающий за «Фламенго». Остальные пассажиры — члены тренерского штаба и вспомогательный персонал.

Другие 25 игроков сборной Бразилии предпочли добираться домой частным порядком или вовсе предпочли пока не ехать на родину, отправившись на отдых или в расположение своих европейских клубов.

Сборная Бразилии завершила выступления на чемпионате мира в 1/8 финала, проиграв на этой стадии команде Норвегии со счетом 1:2. Пентакампеонов досрочно отправил домой нападающий «викингов» Эрлинг Холанд, оформивший дубль в концовке матча.

Знаменитый в прошлом полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус порадовался поражению бразильцев. Экс-футболист заявил, что его раздражают постоянное нытье и жесты на публику игроков сборной Бразилии.