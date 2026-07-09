Кровь, дым и секунды на спасение: судебный пристав вытащил двоих из искореженных машин

На прошлой неделе в Кемерове на одном из перекрестков произошло серьезное ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб и были сильно деформированы. Однако официальные подробности случившегося обнародовали только сейчас. В соцсетях история мгновенно набрала десятки тысяч просмотров, а комментарии неравнодушных горожан не позволяли ей забыться, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, примерно в 14:40 на месте происшествия оказался судебный пристав Игорь Игошин, который проезжал мимо. Картина была ужасающей: у одного из водителей из раны на виске текла кровь, второй был зажат в салоне, откуда уже шел дым.

«С легковушки достали девушку, она явно пострадала, и парень был с окровавленным лицом. Они в порядке?» — писала Елена, одна из очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Кузбассу, мужчина без раздумий бросился к первой искореженной машине, вытащил пострадавшего. Он голыми руками пережал пострадавшему рану, остановив кровотечение. Затем с большим трудом открыл заклинившую дверь второго автомобиля и вытащил женщину — в салоне ей грозила гибель от удушья.

До приезда скорой, полиции и спасателей Игошин успел отключить аккумуляторы в обеих машинах, чтобы предотвратить пожар. Он оставался рядом с пострадавшими до самого конца, поддерживая их в сознании и не давая им закрыть глаза. Благодаря его смелости и профессионализму обе жизни были спасены.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за смертельное ДТП на трассе.