Дымка над городом и запах гари: жители Кемерова оставляют в Сети жалобы утром 9 июля

В четверг, 9 июля, жители Кемерова массово жалуются на плотную дымку и устойчивый запах гари в воздухе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, городские сервисы мониторинга чистоты атмосферы фиксируют тревожную картину: превышения допустимых концентраций, вплоть до вредных значений, отмечаются во всех районах — от Заводского до Лесной Поляны. Наиболее опасные показатели зарегистрированы на бульваре Строителей в Ленинском районе.

По информации издания, в ежедневной сводке МЧС по Кузбассу за минувшие сутки не значится ни одного крупного природного пожара. Каких-либо видимых причин для появления смога внутри региона, казалось бы, не было.

Кузбасский синоптик Наталья Полуэктова высказала мнение, что установить точную причину дымки сложно.

«Сложно сказать, с чем связано это помутнение атмосферы. Сейчас у нас северо-восточный вынос воздушных масс, может быть, оттуда что-то могло принести, с соседних регионов», – говорит специалист.

Согласно данным региональных СМИ, севернее Кузбасса сейчас действуют 16 лесных пожаров в Томской области. Кроме того, загрязнения могли сформироваться и локально: из-за высокой влажности на юге региона воздушные массы могли «перенести» накопленные примеси в областной центр. Специалисты продолжают следить за ситуацией.

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