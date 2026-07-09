Поддержка пожилых: в ОП предложили регулярные выплаты после 70 лет

По его мнению, размер выплаты должен составлять не менее трех‑четырех МРОТ — это стало бы признанием усилий людей, которые заботятся о своем здоровье и стараются поддерживать его, в том числе с помощью спорта, профилактики и санаторно‑курортного лечения.

Кроме того, Гриб считает нужным предусмотреть отдельные выплаты для граждан, достигших 75 и 80 лет, и далее назначать их каждые пять лет. Таким образом, поддержка могла бы носить регулярный характер и стать не просто «премией к юбилею», а системной мерой помощи пожилым людям.