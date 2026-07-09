Цены разойдутся, спрос упадет: прогноз по рынку новостроек в России

Если ограничения введут до снижения рыночных ставок до 12–14%, рынок дополнительно лишится 10–15% покупателей. С октября меняются условия семейной ипотеки: в Москве ставки составят от 4% для многодетных семей до 12% для семей с одним ребенком.

По мнению эксперта, спрос перераспределится: часть покупателей сосредоточится на качественных проектах в удачных локациях, другая — на бюджетных компактных студиях. Из‑за избирательного спроса рост цен станет неоднородным: сильные проекты будут удерживать стоимость как минимум на уровне инфляции, а менее привлекательные — давать скидки; разрыв между ними может достичь 25–30%. Растет интерес к рассрочкам и покупкам за наличные.

Жалнин предупреждает о рисках для покупателей: откладывание сделок грозит потерей лучших предложений, а ежегодное удорожание строительства на 10–15% будет толкать цены вверх. Девелопер советует опираться в первую очередь на собственные потребности, а не на внешние рекомендации.