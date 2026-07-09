В Мытищах построили детский сад в составе «Ярославского квартала»

В составе проекта «Ярославский квартал» в городском округе Мытищи в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования построили детский сад, рассчитанный на 255 мест, компании ПИК выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение состоит из 11 групповых, каждая из них — из игровой, спальни, раздевалки, буфета и туалета. Для детей также обустроили физкультурный и музыкальный залы. На прилегающей территории есть детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивная площадка.

В проекте уже введены в эксплуатацию четыре жилых корпуса. Планируется построить еще четыре, школу для 550 учеников с собственным стадионом, многоуровневый паркинг, детские и спортивные площадки, а также помещения под магазины, кафе и другие полезные сервисы на первых этажах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.