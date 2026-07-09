Атака беспилотников на регионы России 9 июля 2026: дрон над Ленобластью, пожар в Ставрополье

В ночь на 9 июля 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. В Ленинградской области силами ПВО уничтожен один БПЛА, опасность атаки в регионе отменена. В Ставропольском крае в результате налета произошло возгорание на промышленном объекте, обошлось без пострадавших. В Таганроге работали силы ПВО.

Ленинградская область: 1 сбитый БПЛА, опасность отменена

В ночь на 9 июля силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили один беспилотный летательный аппарат в небе над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил ликвидацию БПЛА противника, отметив, что жертв и разрушений нет. Беспилотная опасность в воздушном пространстве региона была объявлена в 02:44, отбой поступил в 05:47. В связи с введением режима опасности предупреждали о возможных ограничениях мобильного интернета. Позднее губернатор объявил об отбое беспилотной опасности на всей территории области.

Ставропольский край: пожар на промобъекте после атаки БПЛА

В окрестностях Ставрополя отражали атаку вражеских беспилотников. В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью людей нет, рисков распространения огня на жилые дома также нет. В краевом центре зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева, разрушений и пострадавших нет.

Ростовская область (Таганрог): работа сил ПВО

Утром 9 июля глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила о работе сил ПВО Министерства обороны РФ. Жителей призвали не подходить к окнам.