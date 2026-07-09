Похищение и изоляция: сотрудника рехаба в Екатеринбурге обвиняют в лишении свободы

В уральской столице разгорается резонансное расследование, связанное с деятельностью одного из реабилитационных центров. Следственный комитет выдвинул обвинение против руководителя учреждения — его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о похищении человека и незаконном лишении свободы, сообщил tagilcity.ru.

По версии следствия, на протяжении длительного времени — с февраля 2025-го по апрель нынешнего года — обвиняемый действовал в составе организованной группы. Вместе с соучастниками он удерживал несколько человек против их желания, сообщили в пресс-службе регионального СК. Пострадавших содержали в изоляции в частном доме, расположенном в одном из районов, лишив их возможности покидать помещение и самостоятельно принимать какие-либо решения.

Как выяснили следователи, в апреле 2025 года та же группа совершила насильственный захват местной жительницы: женщину доставили в реабилитационный центр без добровольного согласия. Сейчас оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательную базу. По решению суда, принятому на основании ходатайства следствия, обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, как мечта о замужестве и свидание в Китае обернулась для россиянки рабством в мошенническом центре.