Станица против столицы: блогерша из Краснодарского края заработала в «Максе» больше Самойловой и Мусагалиева

В первом полугодии 2026 года сразу несколько событий изменили привычную картину рынка блогерского заработка в российских соцсетях. Самым громким стал прорыв автора из Краснодарского края, которая обогнала по доходам признанных лидеров шоу-бизнеса, сообщил kubanpress.ru.

По данным издания, речь идет о владелице аккаунта, которая живет в станице Славянского района. По данным исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА), кубанский автор заняла первую строчку рейтинга мессенджера «Макс» за январь — июнь 2026 года. Эксперты изучили почти 4 тыс. рекламных интеграций и пришли к выводу, что успех девушки опередил такие медийные имена, как Оксана Самойлова, Азамат Мусагалиев, Артемий Лебедев и другие звезды, вошедшие в десятку.

Секрет такого впечатляющего роста, по мнению аналитиков, кроется в удачно выбранной нише. В отличие от многих коллег, блогерша сосредоточилась на прикладных темах: обзоры товаров для сада и огорода, а также полезные бытовые советы. Именно такой контент оказался наиболее востребованным у аудитории «Макса» и принес высокой доход. Местная жительница сумела доказать, что для финансового успеха в интернете вовсе не обязательно находиться в центре столичной жизни — достаточно глубоко понимать интересы своей аудитории.

Ранее сообщалось, что убытки «Бьюти Академии» блогера Гоар Аветисян составили почти ₽6 млн.