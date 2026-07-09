«Вашингтон» объявил о завершении трансферной кампании после нового контракта с Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил RMNB, что летняя трансферная кампания клуба завершена, поскольку под потолком зарплат практически не осталось свободных средств.

Функционер считает, что команда достаточно хорошо усилилась и готова к сезону.

«Возможности для новых подписаний исчерпаны. Теперь начинаем тренировочный лагерь и посмотрим, как пойдут дела. Если что-то и будем делать, то, вероятно, через освобождение места в составе», — сказал Патрик.

«Вашингтон» летом провел мощную кампанию, подписав нападающих Алекса Така, Джордана Кайру, Буна Дженнера и защитнике Венсана Деарне. Кроме того, «Кэпиталз» заключили новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным. Российский форвард пошел навстречу клуба и согласился на скромный для его статуса годичный контракт с зарплатой в $4,25 млн. Под потолком зарплат у «Вашингтона» осталось всего $975 тыс.

Самым высокооплачиваемым игроком «Вашингтона» стал Алекс Так с зарплатой $10,5 млн. Овечкин же не входит даже в десятку лучших по этому показателю.

Россиянин неоднократно подчеркивал, что деньги для него не важны: он хочет побороться за Кубок Стэнли в своем, возможно, последнем сезоне в НХЛ.