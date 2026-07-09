Подготовка к школе: на чем сделать акцент летом

Психолог Татьяна Александрова (РГПУ им. А. И. Герцена) дала рекомендации по грамотной подготовке ребенка к школе в летний период, сообщает ТАСС .

По ее словам, летние занятия не должны напоминать полноценные подготовительные курсы. Оптимально проводить их 2–3 раза в день по 15–20 минут, обязательно чередуя с двигательной активностью и свободной игрой. Главное условие — сохранять у ребенка положительный эмоциональный фон: у него должно оставаться право на отдых, на «скуку», на игру без какой‑либо цели. Именно это позволяет сохранить ощущение лета, а не превратить его в учебную рутину.

Эксперт подчеркивает, что умение читать и считать — лишь дополнение к психологической готовности к школе. Основу успешного обучения составляют регуляторная готовность (способность концентрировать внимание и следовать инструкциям), социально‑коммуникативные навыки и психофизиологическая зрелость. При этом двигательная активность напрямую влияет на развитие координации и сенсомоторных функций: благодаря ей ребенку будет проще справляться со школьными нагрузками — например, удерживать позу за партой или координировать движения руки при письме.

Александрова советует родителям не гнаться за количеством освоенных прописей, а сосредоточиться на формировании у ребенка базового опыта: умения слышать и выполнять инструкции, справляться с неудачами, управлять своим вниманием. Школа в первом полугодии даст необходимые академические знания, а вот пробелы в фундаментальных навыках могут привести к устойчивым трудностям, которые не компенсирует раннее обучение.