«Практичность против душевности»: как россияне выбирали презенты ко Дню семьи и сколько на это потратили

Празднование Дня семьи, любви и верности в Хабаровске стало отличным поводом продемонстрировать внимание к родным и близким. Выбор презента превратился в настоящее искусство, где пересекаются рациональный расчет, искренняя любовь и стремление подарить настоящие эмоции, сообщил transsibinfo.com.

Аналитики платформы «Авито Товары» проанализировали потребительские привычки жителей Хабаровского края в период недавних праздников. Лидирующую позицию заняли гастрономические изыски и сладости — им отдали предпочтение 35% покупателей. Следом с небольшим отрывом идут цветочные композиции (29%), а замыкают тройку лидеров товары для домашнего комфорта (27%). Также в список востребованных сюрпризов попали косметика и парфюмерия (21%), совместный досуг (22%) и подарочные сертификаты (23%).

Аналитики разобрались, чем руководствовались горожане при выборе. Около 38% опрошенных поставили во главу угла финансовую доступность. Для 31% первичными стали душевность и символизм. Практичность и соответствие вкусам получателя волновали по 26% респондентов. Эстетику отметили 25%, а поиск нестандартных решений оказался важен для 18%.

Финансовые итоги: большая часть граждан (30%) уложилась в бюджет до ₽5 тыс. Вторая по численности группа (26%) потратила до ₽10 тыс. Еще 14% оказались максимально экономны — сумма до ₽2 тыс. В среднем один подарок к празднику обошелся жителю края в ₽5 305. Приятно видеть, что «практичность» и «цена» не вытеснили стремление к символизму.

Ранее сообщалось, что 25 местных семей из Бронниц получили памятные дипломы и ценные призы.