Вместо рюкзаков — гиганты: как за год изменились багажные привычки туристов и куда они летят

Аналитики сервиса доставки «Купер» и авиакомпании S7 выяснили, как изменились привычки российских путешественников в нынешнем курортном сезоне. Ключевой вывод: туристы кардинально пересмотрели подход к сбору вещей в дорогу. В прошлом году бесспорным лидером была ручная кладь (размер S) с долей 43%, тогда как сейчас почти половина всех покупок приходится на вместительные чемоданы категории L — их доля достигла 46%, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, в денежном выражении взлет интереса к крупногабаритному багажу тоже очевиден: общероссийский прирост продаж чемоданов составил 33%. Наиболее активно запасаются дорожными аксессуарами москвичи — они увеличили заказы на 70% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Лидерами по привлекательности среди направлений, согласно статистике перевозок, стали Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи. При этом наибольшую мобильность демонстрируют жители Новосибирска, Москвы и Якутска — эти города признаны самыми «летучими» в стране.

Летняя загрузка воздушных гаваней в разы превышает среднегодовые показатели, что особенно ощущается в июле. Данные последних трех лет свидетельствуют: на этот месяц приходится пик авиаперевозок, когда воздушные ворота обслуживают около 881 тыс. пассажиров, а число забронированных авиабилетов доходит до 613 тыс. Специалисты рекомендуют учитывать эту статистику при планировании отдыха.

Ранее сообщалось, что туристический сезон в Крыму и на Кубани оказался под угрозой срыва.