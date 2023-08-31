Эксперт: для онлайн-голосования в Подмосковье созданы все условия

На выборах губернатора Московской области в сентябре по желанию можно будет голосовать через интернет. Дистанционное электронное голосование проводится в регионе впервые, но, вероятно, будет востребованным.

Один из факторов — хорошее покрытие интернетом, в Подмосковье он доступен практически везде. Об этом напомнил зампред комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области Олег Стогов. Кроме того, 5,76 миллионов жителей имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, необходимую для ДЭГ, а это почти 96% от общего числа избирателей.

«Это позволяет предположить, что ДЭГ будет востребован у тех избирателей, которые будут отсутствовать по месту регистрации во время проведения голосования, будь то отпуск, командировка или иные неотложные дела», — объяснил Стогов.

Он напомнил, что в сентябре в Подмосковье пройдет 12 избирательных кампаний, главная из которых — выборы губернатора. Также планируют избрать депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу № 17 и выборы в Советы депутатов 10 округов. Дистанционное голосование — современный механизм, позволяющий проголосовать, не приходя на участок.

Кстати, как сообщил Мособлизбирком, в Подмосковье начали работу участковые избирательные комиссии. Сейчас главные задачи членов УИК — подготовка помещений для голосования и прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать вне участков — до 10 сентября, или на другом участке по системе«Мобильный избиратель» — до 4 сентября.

Также до 4 сентября можно подать заявку на участие в ДЭГ, их принимают через портал Госуслуг. Если избиратель передумал и решил голосовать обычным способом на участке, заявку на ДЭГ можно отозвать в те же сроки.