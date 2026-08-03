Ветхий Завет и каноны: священник РПЦ ответил на спорный вопрос о смертных грехах
Священник РПЦ разъяснил статус рукоблудия в списке смертных грехов
Представители Русской Православной Церкви прокомментировали распространенные заблуждения среди верующих относительно категории тяжести рукоблудия (мастурбации). Священнослужители пояснили разницу между смертными грехами, зафиксированными в Ветхом Завете, и нравственными проступками в христианском богословии, пишет ИА ЕЛЬ.
Канонический контекст и богословская оценка
- Ветхозаветный перечень: К категории тяжелейших (смертных) грехов в священных текстах традиционно относятся убийство, богохульство, прямой разврат и оскорбление родителей. Рукоблудие в этот базовый перечень напрямую не входит.
- Духовная оценка: Несмотря на то, что оно не относится к ветхозаветным смертным грехам, в христианском нравственном богословии рукоблудие традиционно рассматривается как проявление блудной страсти и грех плоти, требующий искреннего покаяния.
- Причины заблуждений: Путаница в квалификации этого проступка часто возникает из-за незнания верующими различий между каноническими категориями грехов и народными представлениями.