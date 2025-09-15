Эксперт Хатшуков: вакцинацию от гриппа можно делать детям с шести месяцев даже в ноябре

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Заур Асланбиевич Хатшуков напомнил о важности ежегодной вакцинации против гриппа, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу Пироговского университета.

По информации эксперта, прививку против гриппа можно делать ребенку, достигшему шестимесячного возраста. Вакцинацию рекомендовано проводить в сентябре–октябре. Однако обращение к медикам даже в ноябре позволит организму защититься от вируса. Прививка в начале осени позволит иммунной системе заранее более эффективно выработать необходимые антитела.

«Вспышки гриппа обычно наблюдаются с ноября по февраль», — указано в публикации.

Согласно информации пресс-службы, все вакцины против гриппа проходят строгий контроль качества. Принятые меры делают прививки для детей безопасными и эффективными. Преимущественно юные пациенты переносят прививку хорошо. Уже на следующий день после вакцинации любые последствия, которое могут возникать в индивидуальных случаях, проходят.

По данным пресс-службы, грипп — вирусная инфекция, которая может тяжело поддаваться лечению и становиться причиной развития различных побочных эффектов. Вирус гриппа вследствие мутации ежегодно меняет генетический код. По этой причине необходимо вакцинироваться каждый сезон.

Ранее сообщалось, что в Московской области вакцинацию от гриппа прошли свыше 100 тыс. детей.