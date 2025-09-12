В Московской области вакцинацию от гриппа прошли свыше 100 тыс. детей

В Подмосковье с момента старта кампании по вакцинации детей от гриппа прививки поставили более 100 тыс. ребят. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Дети могут поставить прививку не только в своей поликлинике, но и в школе или детском саду. Для вакцинации используются отечественные препараты «Ультрикс квадри» и «Совигрипп».

Жителей призвали как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы успел выработаться иммунитет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области развивается сфера детского здравоохранения.