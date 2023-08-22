Эксперт Кано рассказал, почему Мексике невыгодно вступать в БРИКС

«Президент Лопес Обрадор исключил, что Мексика присоединится к БРИКС и примет участие в саммите этих стран. Это связано, прежде всего, с сильной зависимостью Мексики от США с точки зрения торговли и привлечения инвестиций», - рассказал эксперт Виктор Арамбуру Кано

Эксперт Виктор Арамбуру Кано считает, что экономика Мексики сильно зависима от США, от инвестиций и развития рынка. Главная проблема, почему Мексика не может стать более самостоятельной, - это ее географическое положение. При всем желании латиноамериканское правительство всегда будет в какой-то степени зависеть от США.

В момент, когда американская и китайская экономика начинают максимально отстраняться друг от друга, Мексика выигрывает больше других стран. Геополитический конфликт двух больших мировых держав стал причиной того, что в Мексику стало приходить больше инвестиций от американских партнеров. Присоединение к БРИКС нарушит этот баланс.

Эксперт отмечает, что из США в Мексику поступает 42% различных товаров, а из Китая - 18,7%. Что касается экспорта, 85% - это поставки в США, а 1,8% - в КНР.

«Прямые иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, существенно выросли и находятся на рекордном уровне, равно как и экспорт в эту страну», - пояснил эксперт

Страны латиноамериканского региона, которые заявили о своем желании присоединиться к БРИКС, в большей степени сотрудничают с Китаем.