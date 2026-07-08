НХЛ включила нападающего Тарасенко в топ-11 свободных агентов

Сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал список топ-11 неограниченно свободных агентов, в который был включен российский нападающий Владимир Тарасенко.

34-летний форвард в минувшем сезоне выступал за «Миннесота Уайлд». В 75 матчах регулярного чемпионата он набрал 47 (23+24) очков. Большую часть карьеры нападающий провел в «Сент-Луис Блюз», затем играл в «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз», «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз».

Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли — в составе «Сент-Луиса» (2019) и «Флориды» (2024).

В топ-11 неограниченно свободных агентов также вошли голкипер Кэм Тэлбот, защитники Джон Клингберг и Логан Стэнли, нападающие Патрик Кэйн, Патрик Лайне, Энтони Манта, Адам Хенрик, Майкл Бантинг, Эели Толванен и Джеймс ван Римсдайк.

Самый именитый в этом списке — трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Кэйн.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт может перейти из московского «Динамо» в «Авангард».