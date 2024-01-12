Эксперт Коновал: инициатива Департамента здравоохранения Москвы прослушивать прием пациентов нарушает врачебную тайну

«Мы будем обжаловать этот приказ в прокуратуре», — заявил «НИ» сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал.

В распоряжении «Новых известий» появился приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которому в кабинетах, где врачи проводят прием пациентов, будут установлены системы прослушивания. Сообщается, что в Московской области такую практику уже применяют.

Эксперт Андрей Коновал выступает против нововведения. Юристы профсоюза медицинских работников «Действие» намерены опротестовать решение столичного Департамента здравоохранения.

«С нашей точки зрения тут нарушение врачебной тайны. Все мы знаем о проблемах с хранением баз данных в России и утечкой информации. Где и у кого будут храниться записи приема, никто не поясняет. В связи с этим возникают определенные опасения. Во-вторых, пациент будет прослушан и записан без его согласия. Юридически приказ явно не проработан. Последствия применения такого приказа видятся мне печальными», - считает сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал

Эксперт опасается, что медики Москвы будут вынуждены лечить строго по протоколу, что не всегда эффективно. Кроме того, работодатель может использовать записи приема в собственных интересах с целью манипулирования подчиненными.

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