Эксперт Мильский: Жители Белгородской области в период СВО стали чаще продавать квартиры

Только в начале лета на сайте объявлений было размещено около 1000 предложений жилья различного уровня. Если сравнивать с показателями начала осени, то объявлений стало меньше на 250 штук.

Эксперт отметил, что в сфере недвижимости пиковый спрос на квартиры был зафиксирован в 2020 – 2021 году. Тогда причиной стала пандемия коронавируса. В тот период времени максимальное количество предложений по территории Белгородской области составляло около 200 – 300.

В интервью изданию «Бел.Ру» рассказал, что в августе многие переселенцы, в частности, из Шебекино, оформляли ипотеки. В это время на рынке были еще благоприятные условия для заключения подобных договоров. В ближайшее время ситуация может измениться из-за недавнего повышения ключевой ставки.

«В течение осени, по моему личному мнению, цены сильно не поменяются, а вот позже, если будет сохраняться та ключевая ставка и те процентные ставки по ипотеке, которые сейчас есть, то недвижимость на вторичном рынке, возможно, будет дешеветь. А на первичном, наоборот, будет дорожать, поскольку, во-первых, дорожают строительные материалы, а во-вторых, на первичку сохраняется льготная ипотека и спрос будет выше, чем на вторичку. Соответственно застройщики будут этим пользоваться», - отметил эксперт Александр Мильский

Эксперт рекомендует, если сеть такая возможность, в настоящее время приобретать жилье за наличные средства. Если же такой возможности нет, но пока есть где жить, то не стоит спешить с оформлением ипотеки хотя бы до зимы. Специалист уверен, что ипотека обязательно подешевеет, но для запуска этого процесса нужно хотя бы полгода.