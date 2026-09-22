Омбудсмен Подмосковья провела встречу с участниками СВО в военном госпитале
Ирина Фаевская провела встречу с бойцами спецоперации
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и военный прокурор военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона Александр Пустовой провели встречу с участниками СВО в одном из военных госпиталей региона.
В рамках встречи бойцам рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки.
«Вопросов было много, в основном касались выплат, предоставления жилья и другие. На все вопросы дали устные разъяснения, а те, которые требуют детального рассмотрения, взяли обращения в письменном виде», — отметила Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал Золотую Звезду Героя России семье подполковника Андрея Кулакова.