Подмосковные спортсмены завоевали медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе
Спортсмены Подмосковья завоевали медали этапа Кубка России по пулевой стрельбе
Фото: [Стрелковый союз России]
Подмосковные спортсмены завоевали три бронзовые медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит с 15 по 25 сентября в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово Дмитровского округа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Екатерина Бакулина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Дмитров) стала призером в упражнении «пневматическая винтовка, соло» среди женщин, Иван Колесник (СШОР по летним видам спорта, Дмитров) — в упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров, соло» среди мужчин.
Кроме того, Ольга Щербакова (СШОР по летним видам спорта, Жуковский) и Тимур Берлинский (Химки) заняли третье место в олимпийском упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров, пара смешанная».
Состязания проводят в рамках государственной программы «Спорт России».
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