Стало известно о возможном расставании Павла Дурова и Юлии Вавиловой

В блоге девушки появилась фотография с Бали, на которой запечатлен другой мужчина. В последние несколько месяцев Юлия активно путешествовала по Америке и Европе.

Фото: [ соцсети ]

Вавилова опубликовала серию снимков из Индонезии, на одном из фото видна рука мужчины рядом с ней — оба держат стаканчики с фруктовым десертом, содержащим сахарную пасту и шарики. При этом сам Павле ведет здоровый образ жизни и не позволяет себе подобных сладостей.

Бывший пресс-секретарь социальной сети «ВКонтакте» Георгий Лобушкин со ссылкой на информированные источники подтвердил разрыв Вавиловой и Дурова.

Напомним, два года назад бизнесмена задержали после во Франции, куда он вернулся вместе с Юлией: ее вместе с Павлом не выпускали из самолета около трех часов, а затем Дурова доставили в полицию. В тот же день Вавилова узнала о беременности, но из-за стресса потеряла ребенка на десятой неделе.

Ранее стало известно о расставании певца Стаса Михайлова с женой.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.