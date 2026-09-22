В Подмосковье в рамках «гаражной амнистии» оформили почти 10,5 тыс. гаражей и более 24 тыс. участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Программа начала действовать 1 сентября 2021 года. С начала действия закона по сентябрь 2026 года в Подмосковье было оформлено 10 490 гаражей и 24 381 земельный участок под ними. Общая площадь оформленных участков составила более 619 тыс. кв. метров.

Воспользоваться программой могут владельцы капитальных гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года и соответствующих установленным требованиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности перевода одноэтажных домов в категорию ИЖС.