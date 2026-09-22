В Коломне взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с погибшим водителем

Коломенская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел во вторник, 22 сентября, примерно в 07:30 на 33 км автомобильной дороги «Егорьевск – М5 «Урал» в городском округе Коломна. Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Chevrolet Lacetti» при совершении обгона попутно следовавших впереди автомобилей «Toyota Yaris» и «ГАЗель» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следовавшим во встречном направлении автомобилем «Haval H3».

В результате ДТП погиб водитель «Chevrolet Lacetti». Его пассажир и водитель «Haval H3» получили телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.