Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию и сразу нарвалась на хейт

45-летняя Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Великобританию вместе с принцем Гарри, сообщает RadarOnline. 21 сентября герцогиня Сассекская встретилась с телеведущей Эллен Дедженерес в местном пабе. Фотографии этой встречи мгновенно появилась в СМИ.

Встреча Маркл и Дедженерес вызвала обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи вспомнили обвинения, которые ранее звучали в адрес обеих женщин. В 2020 году бывшие сотрудники шоу Эллен рассказывали о якобы токсичной рабочей атмосфере и травле с ее стороны. Спустя время телеведущая принесла извинения и отрицала часть обвинений.

Маркл также сталкивалась с обвинениями со стороны бывших сотрудников королевского двора и категорически их отрицала. В 2021 году Букингемский дворец инициировал независимую проверку, которая завершилась в 2022 году, но ее результаты публично не раскрывались.

Ранее сообщалось, что принц Гарри посетил церемонию впервые после возвращения в Британию.