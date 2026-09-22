Транспорт, остановки и развитие микрорайона: как прошла встреча в ЖК «Лесобережный» в Красногорске

Жители ЖК «Лесобережный» в Красногорске получили возможность напрямую поговорить с представителем местной власти. В микрорайон приехал заместитель главы городского округа Даниил Зеленев.

Подобные выезды организуются по инициативе главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова — его команда заместителей взяла за правило встречаться с горожанами не в кабинетах, а прямо на местах.

Разговор получился предметным. Собравшиеся затронули целый ряд тем, связанных с дальнейшим развитием микрорайона. Главной из них стала транспортная доступность. Участники обсудили, как можно наладить работу пассажирского транспорта и где имеет смысл оборудовать новые автобусные остановки.