Транспорт, остановки и развитие микрорайона: как прошла встреча в ЖК «Лесобережный» в Красногорске
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
Жители ЖК «Лесобережный» в Красногорске получили возможность напрямую поговорить с представителем местной власти. В микрорайон приехал заместитель главы городского округа Даниил Зеленев.
Подобные выезды организуются по инициативе главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова — его команда заместителей взяла за правило встречаться с горожанами не в кабинетах, а прямо на местах.
Разговор получился предметным. Собравшиеся затронули целый ряд тем, связанных с дальнейшим развитием микрорайона. Главной из них стала транспортная доступность. Участники обсудили, как можно наладить работу пассажирского транспорта и где имеет смысл оборудовать новые автобусные остановки.
«Также обсудили сроки запуска парковок, которые строит застройщик, и развитие спортивной инфраструктуры. Отдельный вопрос — спортивное ядро и футбольный стадион на территории ЖК «Лесобережный». Все обозначенные жителями темы берем в дальнейшую работу», — рассказал Даниил Зеленев.