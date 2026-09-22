Пассажиры Подмосковья совершили почти 40 млн по «Стрелке» в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года пассажиры Подмосковья оплатили более 38,7 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто» картой «Стрелка», это около 20% от всех платных поездок без учета социальных карт. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ежедневно этой картой оплачивают около 150 тыс. поездок. В числе самых популярных маршрутов по этому показателю оказались МАП №10 г. Королев, МАП №12 г. Ногинск и МАП №11 г. Балашиха. Напомним, что оплата проезда по «Стрелке» позволяет пользоваться скидкой, она растет в зависимости от количества поездок за 30 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.