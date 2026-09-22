В Подмосковье провели более 100 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 106 аукционов по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 240 человек. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников на конкурентных процедурах составило 2,3 человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в Рузском округе боролось 11 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Напомним, что найти участок для загородной жизни или помещение для бизнеса можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.