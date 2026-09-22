«Родовое гнездо»: дочь Валентины Талызиной передумала продавать дачу

Весной 2026 года Ксения заявила, что намерена избавиться от загородного коттеджа. Его стоимость оценивалась в ₽50 млн. Внучка покойной Валентины Илларионовны, 27-летняя Анастасия Талызина, была шокирована решение матери.

Недавно Хаирова заявила, говорила о продаже дачи на эмоциях, но потом она передумала, так как осознала ценность дома как родового гнезда.

«Я передумала просто по щелчку. Сказала Насте, что мы не продаем», — сказала Ксения.

После этого она занялась ремонтом и потратила на него ₽1 млн. Хаирова рассказала, что привела дом в порядок без сноса стен и перепланировки, в результате получился «русский дом». Дочь актрисы отремонтировала фасад, пересадила разросшиеся растения и изменила цвет стен внутри дома. Комнату матери Ксения не тронула — сейчас в ней никто не живет, и только иногда меняются цветы.

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина умерла в июне 2025 года в возрасте 90 лет. Последние годы жизни она провела на даче в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что Тамара Гвердцители начала избавляться от недвижимости в России.