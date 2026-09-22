Центр амбулаторной онкопомощи Коломенской больницы проведет День открытых дверей

«По опыту знаем, что самым востребованным нашими пациентами обследованием является дерматоскопия, позволяющая оценить риск возникновения рака кожи. Обязательно предложим пройти его и в этот раз, но также рекомендуем выполнить и другие исследования, которые помогают оценить риск развития рака легких, желудочно-кишечного тракта, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин», — отметила заведующая центром Ирина Муравьева.