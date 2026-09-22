Центр амбулаторной онкопомощи Коломенской больницы проведет День открытых дверей
Расширенный онкоскрининг можно будет пройти в Коломне в выходные
Фото: [Коломенская больница]
Центр амбулаторной онкопомощи Коломенской больницы проведет День открытых дверей 26 сентября. В его рамках жители смогут бесплатно пройти обследование на раннее выявление онкологических заболеваний, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«По опыту знаем, что самым востребованным нашими пациентами обследованием является дерматоскопия, позволяющая оценить риск возникновения рака кожи. Обязательно предложим пройти его и в этот раз, но также рекомендуем выполнить и другие исследования, которые помогают оценить риск развития рака легких, желудочно-кишечного тракта, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин», — отметила заведующая центром Ирина Муравьева.
Пройти онкоскрининг могут совершеннолетние жители округа. Это тест на скрытую кровь, рентгенография органов грудной клетки, дерматоскопия, анализ крови на ПСА, маммография.
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