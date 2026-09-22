Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бизнес-миссии в Китай

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД Московской области) пригласил субъекты малого и среднего предпринимательства региона принять участие в многоотраслевой международной бизнес-миссии в Шанхай, которая пройдет 5–10 ноября. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие ориентировано на производителей и экспортеров, которые заинтересованы в развитии поставок на китайский рынок, а также на компании, которые рассматривают возможность выхода на зарубежные рынки. Они смогут провести индивидуальные B2B-переговоры с потенциальными китайскими покупателями, дистрибьюторами и партнерами, представить свою продукцию и не только. Узнать подробности можно здесь.

Напомним, что узнать подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.