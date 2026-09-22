Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» может перейти в российский клуб

30-летний француз находится в статусе свободного агента и получил несколько предложений из разных стран, в том числе и из России. По данным источника, в некогда звездном нападающем также заинтересованы «Малага» и другие испанские клубы. Портал Transfermarkt среди возможных претендентов указывает также английские «Эвертон» и «Кристал Пэлас», итальянский «Лацио».

В 2015 году «Манчестер Юнайтед» заплатил «Монако» за молодого французского форварда €60 млн. Марсьяль забил за «МЮ» 90 голов в 317 матчах, но затем его карьера пошла на спад. Форвард играл в «Севилье», греческом АЕКе, а его последним клубом был мексиканский «Монтеррей», где француз забил лишь один мяч в 20 играх.

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