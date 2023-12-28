Эксперт пояснил, какую недвижимость выгоднее покупать в 2024 году: первичную или вторичную

Первичный рынок недвижимости

Эксперт отметила, что на первичном рынке недвижимости в 2024 году существенных изменений не произойдет. Люди хотят жить в новых домах, обустроенных по современным стандартам.

Не произойдет и существенного роста стоимости жилья. Льготная программа ипотеки с государственной поддержкой будет доступная для россиян в первом полугодии 2024 года. Жилье, которое находится на стадии строительства, будет предложено под 8%. Такие условия очень выгодные.

Эксперт допускает, что недлительный период времени люди не будут покупать новостройки.

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Вторичный рынок недвижимости

Многие продавцы снимут объявления о продаже. Они будут ждать, пока ключевая ставка снизится, а на рынке пройдет стабилизация цен и предложений. Аналогично поступят и покупатели. Многие пока не будут приобретать вторичное жилье. Ставки по ипотеке останутся такими же высокими, что и повлияет на отсутствие спроса.

Россияне вероятнее всего смогут воспользоваться льготными кредитами.

«Президент страны на прямой линии сообщил, что семейная ипотека, скорее всего, будет сохранена. Эта программа охватывает широкую категорию населения, кроме того, возможно, добавятся другие, более узкие программы со льготными ставками, например, на строительство ИЖС, для участников СВО. Вкупе это поддержит спрос, а, значит, и цены. На вторичном рынке ситуация будет складываться менее оптимистично. Этот сегмент также очень зависим от ипотеки, но льготных программ на „вторичку“ нет. На днях Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку, соответственно, ипотека подорожала еще больше», — уточнила собеседница.

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