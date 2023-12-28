Новый 12-секционный корпус построят в подмосковных Мытищах

На территории жилого комплекса «Мытищи Парк» построят 12-секционный корпус переменной этажности, рассчитанный на 1278 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что девелопер группа «Самолет» уже получил соответствующее разрешение на строительство от ведомства. В монолитном корпусе от 7 до 17 этажей запроектированы разнообразные планировки: от компактных студий до четырехкомнатных квартир.

Ожидается, что все собственники получат квартиры с готовой отделкой в нейтральных тонах и установленной сантехникой в санузлах и ванных, отдельно предусмотрено место под стиральную машину. При желании покупатели смогут включить в ипотеку меблировку: причем как готовое дизайн-решение, так и отдельные элементы.

На благоустроенной и озелененной территории комплекса, свободной от машин, появится множество вариантов для интересного досуга: площадки, места для отдыха, воркаут-зоны, оснащенные современным оборудованием.