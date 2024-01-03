Эксперт пояснил, почему Запад так легко поднял Майдан, но не смог расколоть Сербию

Профессор Белградского университета, сербский политолог Срджан Перишич высказал мнение, что в США сразу понимали, что не смогут достигнуть желаемого успеха, инициировав акции протеста в Сербии. Именно поэтому американский посол официально поздравил президента Сербии с переизбранием на следующий срок, хотя сам активно поддерживал протестующих.

США не могли не воспользоваться ситуацией и не организовывать акции протеста. Правящая власть Сербии заняла невыгодную для американских политиков позицию относительно Косово, поэтому они всегда будут пользоваться любой возможностью, чтобы свергнуть ее. Таким мнением эксперт поделился с «РИА Новости».

Запад действует по традиционной схеме, которую используют для раскола стран. Майдан на Украине - один из успешных кейсов. Тогда в стране наблюдался раскол общества, поэтому завести толпу было несложно. В Сербии ситуация другая.

«В Сербии 85% граждан против НАТО, более 60% - против ЕС. Молодежь в Сербии не прозападная, она национальна.», - рассказал эксперт

Добиться раскола общества можно было бы, если на улицы Сербии ежедневно выходило большое количество людей. По факту на митингах можно заметить небольшое число протестующих. Даже те, кто голосовал за прозападную оппозицию, не считают нужным выходить на протестные акции.

Ранее сербский президент Александр Вучич отметил, что страна продолжит путь для вступления в ЕС, но этим не испортит отношения с Россией и Китаем, которые успешно формировались на протяжении длительного периода времени.