Эксперт пояснил правила удвоения пенсии после 80 лет

В настоящее время более 4,5 млн человек в Москве и Подмосковье являются получателями страховой пенсии по старости. Данными с корреспондентом REGIONS поделился заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин.

Эксперт уточнил, что пенсионные выплаты доступны не только гражданам с солидным трудовым стажем. Для лиц, которые по различным обстоятельствам не смогли накопить достаточный объем пенсионных прав, предусмотрена социальная пенсия. Ее ключевой особенностью является то, что назначается она на пять лет позже общеустановленного пенсионного возрастного ценза.

По информации эксперта, в Московском регионе форму государственной поддержки в виде социальной пенсии в настоящее время получают свыше 21 тыс. граждан. Отдельное внимание в системе уделяется регулярному повышению выплат. Все виды пенсий проходят ежегодную индексацию, но в разные сроки: страховые пенсии увеличиваются с 1 января, а пенсии по государственному пенсионному обеспечению — с 1 апреля. Такой подход позволяет поддерживать покупательную способность всех категорий получателей пенсионных выплат в столичном регионе.

