Эксперт рассказал, какие категории граждан могут выйти на пенсию на два года раньше

Представитель Социального фонда России в Москве и Подмосковье Алексей Путин в интервью REGIONS сообщил о льготной пенсионной возможности для граждан с многолетним трудовым стажем. Согласно его информации, такая категория лиц может претендовать на назначение пенсионных выплат по старости на два года ранее общепринятого возрастного ценза.

Эксперт пояснил, что мужчинам необходимо предъявить документы о наличии стажа сроком не менее 42 лет, а женщинам — 37 лет. Еще одно обязательное условие — наличие 30 ИПК. Правом на ранний выход на пенсию по старости пользуются жители столицы и Подмосковья. Так, в 2025 году такие пенсии оформили 2264 жителей.

Эксперт Путин рассказал, что на два года раньше установленного срока выйти на пенсию имеют право граждане, которые остались без работы не по собственному желанию: предприятие ликвидировали или руководство приняло решение о сокращении штата. Два важных условия — заявитель находится в предпенсионном возрасте и имеет объективные причины для невозможности трудоустройства в другую компанию.

«Такое право возникает на два года раньше установленного срока, если человек потерял работу в связи с увольнением по сокращению штатов или из-за ликвидации предприятия», — пояснил эксперт Путин.

Эксперт перечислил и другие категории населения: многодетные россиянки, родители детей-инвалидов, учителя, медики, работники творческих профессий и граждане, занятые на вредных производствах.

Ранее сообщалось, что более 4,5 млн пенсионеров получают меры соцподдержки в Москве и области.