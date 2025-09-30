Стало известно, сколько пенсионеров получают меры социальной поддержки в Москве и Подмосковье

В Подмосковье меры социальной поддержки от регионального отделения Соцфонда получают более 4,5 млн жителей пожилого возраста. Об этом в преддверии Международного дня пожилых людей сообщил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и области Алексей Путин.

Им предоставляют пенсионное обеспечение и различные меры социальной поддержки. Кроме того, в Московском регионе работают Центры общения старшего поколения. Путин уточнил, что для получения страховой пенсии по старости необходимо достичь пенсионного возраста. В 2026 году на пенсию смогут выйти женщины в 59 лет и мужчины в 64 года, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Досрочно выйти на пенсию смогут многодетные матери, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, педагоги, медики, представители некоторых творческих профессий, работники, имеющие стаж на вредных производствах.

«Пожилые люди с любой группой инвалидности имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В него входит набор социальных услуг (НСУ), который можно получать двумя способами: в натуральной форме или денежном эквиваленте», – добавил Путин.

Он уточнил, что жители Московского региона могут задать вопросы по этим темам в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01.

